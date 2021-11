Angelina Jolie diz que ‘sempre foi cuidadosa’ com armas ao falar do tiro de Alec Baldwin

‘Não consigo imaginar o que essas famílias estão passando’, declarou a atriz de ‘Eternos’ ao falar sobre o acidente que matou a diretora de fotografia do filme ‘Rust’

Reprodução/Twitter/Marvel/04.11.2021 Angelina Jolie é uma das protagonistas de 'Eternos', novo filme da Marvel



A atriz Angelina Jolie comentou sobre o acidente envolvendo o ator Alec Baldwin, que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagens do filme “Rust”. O ator estava manuseando uma arma sem saber que ela estava carregada com uma bala real e acabou disparando enquanto ensaiava uma cena do filme. Além de matar a cineasta, o tiro disparado por Alec também acertou o diretor Joel Souza, que chegou a ser hospitalizado, mas logo recebeu alta e está bem. “Não consigo imaginar o que essas famílias estão passando. Neste momento, a dor e a tragédia desse acidente são esmagadoras”, comentou a estrela de Hollywood em entrevista ao The Times.

O trágico acidente levantou uma discussão sobre o uso de armas reais nos sets de filmagens, o ator Dwayne Johnson, por exemplo, já declarou que não usará mais armas reais para gravar. A atriz, que já protagonizou longas de ação como “Tomb Raider”, “Sr. & Sra. Smith” e “Salt”, afirmou que ao longo dos anos adotou alguns protocolos de segurança para manusear armas em uma gravação. “Sempre fui muito cuidadosa porque tive que trabalhar muito com armas”, declarou a protagonista de “Malévola”. Ela explicou que existem certos procedimentos que nunca devem ser ignorados. “Você tem que levar isso muito a sério”, afirmou Angelina, que entrou oficialmente para universo Marvel nesta quinta-feira, 4, com a estreia de “Eternos”. No aguardado filme, a atriz dá vida a Thena, uma guerreira que pode cria diferentes armas a partir da energia cósmica.