Deolane Bezerra faz homenagem a MC Kevin em primeiro show como cantora

Evento chamado ‘Baile da Doutora’ aconteceu em São Paulo neste sábado; rosto do funkeiro apareceu diversas vezes no telão, com direito a um holograma para simular a presença dele no evento

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Evento promovido por Deolane, "Baile da Doutora" aconteceu em São Paulo neste sábado



Deolane Bezerra, viúva do funkeiro MC Kevin, morto em maio deste ano após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, fez seu primeiro show como DJ e cantora neste sábado, 20, em uma casa de shows de São Paulo. Intitulado “Baile da Doutora”, o evento contou com shows do grupo Pixote, de MC Livinho e de MC Davi, um dos donos do hit “Bipolar”, que fez Deolane viralizar na internet com um remix do verso “vai se tratar, garota”. Pouco antes de subir ao palco, a viúva de MC Kevin se declarou ao funkeiro: “Kevin, eu te amo, você sabe o quanto. E eu sei o quanto você está feliz por mim”. Nesta sexta-feira, Deolane lançou “Meu Menino”, sua primeira música, que já conta com um clipe e é uma homenagem a MC Kevin.

Já no palco, a “doutora” também homenageou Marília Mendonça e chamou as irmãs para participarem do momento ao som de “Ciumeira”. O rosto de MC Kevin apareceu diversas vezes no telão, com direito a um holograma em tamanho real para simular a presença dele no evento. Para cantar “Meu Menino”, Deolane se vestiu toda de branco e usou uma jaqueta com a imagem do funkeiro, além de colocar asas de anjo no palco. Após o evento, Deolane afirmou que pretende seguir com o “Baile da Doutora” em uma publicação nos stories do Instagram. “O primeiro de muitos, fui com a cara e a coragem e não é que deu certo? Obrigada a todos que estavam presentes! Vai dar certo, já deu, a tendência é melhorar.” O clipe da música já conta com mais de 4 milhões de visualizações no Youtube.