Depois de muitas idas e vindas, Fernando Zor pede Maiara em casamento; assista

Cantor preparou tudo escondido e surpreendeu a sertaneja em meio a um salto de paraquedas

Reprodução/Instagram/maiara Fernando preparou um pedido de casamento surpresa em Dubai para Maiara



O casal ioiô mais popular do mundo sertanejo, Fernando Zor e Maiara resolveram dar um passo importante no relacionamento. Depois de inúmeras idas e vindas, o cantor decidiu pedir a irmã de Maraisa em casamento. O pedido foi surpresa e aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, em meio a um salto de paraquedas. Maiara postou um vídeo mostrando todos os detalhes do momento. Sem saber de nada, ela gravou vídeos animada para pular de paraquedas e Fernando demonstrou que estava com medo. Os dois subiram no avião e, pouco antes de pular, a dupla de Sorocaba pegou uma aliança e colocou no dedo da cantora. Ela ficou impressionada e quando pulou ficou mostrando a mão com o anel de compromisso. Fernando posou primeiro, pegou um buquê de flores e gritou: “Estou te esperando, vem logo”. Do alto, Maiara podia ver no chão um enorme coração e as frases: “Eu te amo. Quer casar comigo?”. Assim que chegou em terra firme, a cantora foi até o agora noivo e disse: “Eu aceito. Agora eu coloco [a aliança] em você. Você aceita casar comigo?”. O sertanejo, claramente, aceitou. “Eu vou casar. Até que enfim. Que perfeito, amor. Ele me pegou de surpresa”, finalizou Maiara.