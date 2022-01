Rihanna está grávida do primeiro filho, fruto da relação com A$AP Rocky

Cantora mostrou sua barriguinha em um ensaio fotográfico realizado em Nova York, nos EUA

Reprodução/Instagram/badgalriri Rihanna está grávida do seu primeiro filho



A cantora Rihanna, de 33 anos, está grávida do rapper A$AP Rocky. A dona do hit Diamonds exibiu sua barriguinha em um ensaio fotográfico feito em Nova York, nos Estados Unidos. O fotógrafo Miles Diggs postou uma das fotos no Instagram e escreveu: “Ela está”. Em maio do ano passado, A$AP se declarou à Rihanna durante uma entrevista à GQ e falou da sua vontade em formar uma família. O rapper, que tem a mesma idade de Rihanna, disse que a cantora é o amor da sua vida e formar uma família com ela era o seu destino. “Acho que serei um pai incrível, incrivelmente incrível. Eu teria um filho muito bom”, declarou na época. Em março de 2020, Rihanna também expressou sua vontade de ser mãe em entrevista à Vogue britânica. Na ocasião, ela disse que estava percebendo “que a vida é muito curta” e que nos próximos 10 anos ela se via com três ou quatro filhos, mesmo que estivesse solteira. Meses depois, a cantora assumiu um relacionamento com A$AP.