Dilsinho anuncia que será pai: ‘Pronto para viver os melhores anos da minha vida’

Cantor disse que ele e a esposa desconfiaram na primeira semana; famosos celebraram a notícia

Reprodução/Instagram/dilsinho Dilsinho e Beatriz Ferraz divulgaram que estão esperando o primeiro filho



O cantor Dilsinho anunciou nesta quinta-feira, 4, que será pai do seu primeiro filho. Casado com Beatriz Ferraz, o pagodeiro fez um post nas redes sociais celebrando a notícia. “Família! Se tem uma palavra que eu ouvi dentro da minha casa desde que me entendo por gente é essa. Minha família é o meu grande sonho, a minha grande conquista e ela está crescendo. A Bia estava com uma semana quando desconfiamos e fizemos o teste”, escreveu o cantor na legenda de uma publicação em que aparece com a com a esposa e o teste de gravidez na mão. “É real, vou ser pai. Agora te espero com todo amor que um pai pode ter por um filho, pronto para viver os melhores anos da minha vida do seu lado, na alegria e na tristeza até que me faltem forças eu estarei aqui”, finalizou o artista.

“Parabéns, Dilsu”, escreveu a cantora Marília Mendonça. “Irmão, já te parabenizei e não vou me cansar de te parabenizar. E um orgulho te conhecer você moleque e hoje ver o grande homem que se tornou. Um beijo em vocês três”, comentou Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto. “Felicidades! Deus abençoe”, disse a cantora Iza. “Dilson, parabéns meu irmão! Te amo”, postou o cantor Tierry. “Deus abençoe vocês”, acrescentou o ator Thiago Martins. Dilsinho é casado com Baetriz há pouco mais de dois anos, mas o casal já está junto desde 2011 entre idas e vindas. Responsável por sucessos como Péssimo Negócio e Refém, o artista é um dos nomes mais conhecidos do pagode na atualidade.