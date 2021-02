Acusado de estupro, vocalista do Molejo deverá prestar depoimento

Cantor está sendo investigado após ser acusado de violência sexual por um jovem de 21 anos

Reprodução/Instagram/cantorandersonleonardo Anderson Leonardo é o vocalista do grupo Molejo



O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, será chamado para prestar depoimento na delegacia após ser acusado de estupro por um jovem de 21 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro à Jovem Pan nesta quinta-feira, 4. As investigações do caso envolvendo o artista, de 48 anos, estão acontecendo na 33ª DP (Realengo). “Os agentes aguardam o resultado do boletim médico do hospital para verificar se houve ato sexual, e vão requisitar imagens de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento onde teria acontecido o fato e ouvir testemunhas. Os policiais também vão coletar objetos e elementos que estejam relacionados ao caso para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido”, explicou a assessoria de imprensa da polícia em nota. Após a grande repercussão do caso, o cantor chegou a se pronunciar nas redes sociais dizendo que estava surpreso e negou a acusação de violência sexual.