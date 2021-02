‘BBB 21’: Mãe de Arcrebiano reza para filho ‘voltar à realidade’ após beijo em Karol Conká

As cantoras Marília Mendonça e Maraisa, ex-namorada do modelo, também se manifestaram

Reprodução/Instagram/anaaraujjo0 Arcrebiano ficou com Karol Conká na última festa do 'BBB 21'



A mãe de Arcrebiano, Ana Araújo, demonstrou nas redes sociais que está preocupada com o filho, após ele se envolver com Karol Conká – participante do “BBB 21” que está com alta rejeição do público. Nesta quinta-feira, 4, Ana fez uma oração nos stories do Instagram: “Deus faz a obra em cima do meu filho, que ele abra a mente dele, que faça que ele volte para a realidade. Eu confio no poder de Deus porque maior que Deus não existe ninguém. Deus é justo, Deus é fiel. Te amo, meu filho. Que Deus te proteja”. Na festa que aconteceu nesta madrugada, Bil acabou ficando com a cantora após muita insistência dela. O momento foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, pois muitos seguidores estão dizendo que as atitudes de Karol configuram assédio. A mãe de Arcrebiano tem feito postagens que deixa claro que não aprova as atitudes da sister dentro da casa.

Alguns famosos também se manifestaram nas redes sociais sobre o caso. “Só eu que estou vendo essa situação de uma forma muito séria ou vocês também? O cara tinha dado 200 nãos antes que eu fosse dormir (olha que dormi cedo). Será que vão chamar a atenção dela de alguma maneira? Porque assim, uma coisa é ver que um doido está forçando e gritar bem alto socorro, outra coisa é sofrer assédio, mas ter medo da reação, já que 1000 nãos na resolveram. Eu não estou achando que ele é indefeso, mas sério, qual a melhor forma?”, escreveu a cantora Marília Mendonça no Twitter após o beijo de Bil em Karol. A cantora Maraisa, que já namorou o modelo que está confinando no “BBB 21”, fez uma provocação: “Se alguém souber de algum carro de som pra passar lá no Projac falando: ‘Bil, fica longe da Karol’, eu pago!”.

será q vão chamar a atenção dela d alguma maneira? pq assim, uma coisa é ver q um doido ta forçando e gritar bem alto socorro, outra coisa é sofrer assédio, mas ter medo da reação, já q 1000 nãos na resolveram. eu não tô achando que ele é indefeso, mas sério.. qual a melhor forma — marilia TROCA DE CALCADA (@MariliaMReal) February 4, 2021