Yá Burihan explica por que aceitou pedido de casamento de Lipe Ribeiro em ‘A Fazenda’

Noivado chegou ao fim após o ex-peão descobrir que foi traído enquanto estava no reality

Reprodução/Instagram/lipemribeiro Yá Burihan aceitou o pedido de casamento mesmo tendo traído Lipe Ribeiro



A influenciadora digital Yá Burihan explicou por que aceitou o pedido de casamento feito por Lipe Ribeiro em rede nacional, mesmo já estando em outro relacionamento. Durante participação no podcast “PodDarPrado”, ela disse que não teve outra opção. “Eu estava em um programa de TV. O que eu ia fazer?”, declarou. Yá contou que não fazia ideia que o então namorado faria o pedido de casamento. “Nem passou isso pela minha cabeça, eu nem sabia [o que ia acontecer lá]. Me pediram para ir, disseram que era eu quem tinha que ir, não fui eu que falei que queria ir. Inclusive, a família dele disse que eu tinha que ir”, afirmou a influenciadora. Lipe participou no ano passado do reality show “A Fazenda 12” e, na reta final do jogo, os participantes receberam a visita de uma pessoa especial na vida deles fora do jogo. Na ocasião, Lipe pediu Yá em casamento e ela aceitou.

Em janeiro deste ano, cerca de um mês após o término do reality da Record, o casal anunciou a separação. Na época, Yá deixou claro que não foi traída por Lipe, que conseguiu limpar em “A Fazenda 12” a fama de “boy lixo” que ganhou ao participar do “De Férias Com o Ex”, da MTV. Após muitas especulações, o semifinalista do reality da Record confirmou que foi traído enquanto estava participando de “A Fazenda” e deu detalhes de como descobriu a traição em um papo com Lucas Selfie no podcast “Lavando a Roupa”. “Um amigo meu que sabia desde que eu estava na ‘Fazenda’ e esperou tudo acalmar [para me contar]. Ele me disse: ‘Chorei no dia em que você pediu ela em casamento’. Ele assistiu e pensou: ‘Caralh*, a mulher está com outro’”, falou na ocasião.