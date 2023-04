Ator Drake Bell quebra o silêncio e revela motivo do seu desaparecimento

O ator e cantor Drake Bell, famoso por estrelar a série da Nickelodeon “Drake & Josh”, deu risada após ser dado como desaparecido na Flórida, Estados Unidos. Na noite desta quinta-feira, 13, o artista se manifestou pelas redes sociais e falou o que aconteceu. “Você deixa seu telefone no carro, não atende durante a noite e dá nisso?”, escreveu no Twitter, acrescentando um emoji de riso. O Departamento de Polícia de Daytona Beach divulgou nas redes sociais que Drake estava desaparecido na manhã de quarta e informou que ele foi visto pela última vez na noite de quarta-feira, 12, em um carro perto de uma escola pública da Flórida. Muitos seguidores acharam que se tratava de uma farsa, mas as autoridades reforçaram que a publicação era autêntica. O que chamou atenção é que a polícia destacou no comunicado que temia que o ator estivesse em perigo. A informação de que ele foi encontrado foi divulgada às 13h26 (horário local). Na ocasião, foi informado apenas que ele estava seguro. Nos últimos anos, Drake se envolveu em várias polêmicas e chegou a cumprir dois anos de liberdade condicional após se declarar culpado das acusações de abuso feitas por uma mulher, que na época do ocorrido tinha 15 anos.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023