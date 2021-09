Duda Reis sai em defesa de Pétala Barreiros: ‘Lamentável ver o que fazem com você’

Ex-namorada de Nego do Borel disse que a influenciadora digital a encorajou em muitos momentos

A atriz Duda Reis saiu em defesa da influenciadora digital Pétala Barreiros, que viu sua polêmica separação de Marcos Araújo, dono da AudioMix, voltar a virar assunto após ele exigir um teste de DNA para comprovar se Lucas, de 9 meses, é seu filho biológico. A atriz Lívia Andrade, atual namorada de Marcos, acompanhou o parceiro no dia em que o teste foi feito e foi muito criticada nas redes sociais. Em meio a essa confusão, Duda mandou um recado para encorajar Pétala: “Minha princesa, nem sempre entendemos os motivos pelos quais passamos por certas coisas, porém eu e você cremos que existe um propósito maior nisso tudo. Em algumas situações, não é de imediato que conseguimos ver o significado de certas turbulências, mas estou aqui para te dizer que você me inspira e inspirou muitas mulheres a saírem de relações abusivas e que você será muito feliz ainda! Você não merece nem 1/10 do que está passando, e eu me solidarizo com você, sempre”, escreveu a ex-namorada de Nego do Borel, que o acusa na Justiça de violência doméstica.

Duda também disse que Pétala é uma referência para muitas mulheres. “Você é uma leoa e eu te admiro muito, estou aqui com você e espero que todas as pessoas que tentam te fazer mal te deixem livre (que é o que você merece ser depois de anos vivendo em um caos). Você é borboleta, metamorfose e irá passar por isso com maestria! O medo não faz mais parte de nós. Você me encorajou em muitos momentos a ser forte quando eu nem mais acreditava na minha força. Você faz com que muitas mulheres não desistam. É lindo ver o quanto você luta pela sua família e é lamentável ver o que certas pessoas fazem com você e toda a sua casa. Você é uma grande mãe, uma grande mulher e uma guerreira”, concluiu. Pétala tinha 14 anos quando conheceu Marcos, que já estava na casa dos 40 anos. Eles começaram a se envolver e logo ela engravidou do primeiro filho do casal, Lorenzo. A relação chegou ao fim em março de 2020 cercada de polêmicas. Lívia Andrade acabou envolvida na história por namorar com Marcos e, após dar uma recente entrevista sobre o assunto ao colunista Léo Dias, ela voltou a ser criticada nas redes sociais.