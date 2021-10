Duda Reis se irrita com fãs que torcem para Gui Araújo ficar com Marina em ‘A Fazenda 13’

Atriz declarou que está cansada de ataques e enfatizou que possui uma história com o influenciador

Reprodução/Instagram/guiaraujo13/13.09.2021 Duda Reis disse que vai procurar Gui Araújo após ele sair de 'A Fazenda 13'



A atriz Duda Reis fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira, 15, após ser atacada por seguidores que estão torcendo para Gui Araújo se envolver com Marina Ferrari em “A Fazenda 13”. “Preciso ler milhões de ataques de pessoas que se dizem fãs de alguns casais, como se eu tivesse algum poder sobre o que é feito num lugar que nem estou. Estou bem cansada de todo dia entrar no Twitter e ver um povo que nem me conhece descendo a lenha em mim por causa de shipper”, escreveu a artista. “Vocês não sabem o que acontece por trás das câmeras. Vocês não sabem como as pessoas se sentem, não sabem as mágoa, não sabem nada. Peguem menos pesado. Vocês não sabem as histórias que as pessoas têm antes de um programa.” Duda também deu a entender que fez um combinado com Gui antes do influenciador entrar no reality, mas não revelou qual foi o trato que eles fizeram, ela apenas disse que não vai ficar se martirizando se ele não cumprir a parte dele.

Durante o desabafo, Duda também fez um apelo aos fãs que shippam Gui com Marina: “Me deixem em paz! O meu carinho e amor pela pessoa [Gui], independente de qualquer coisa, não mudará! E vocês não têm nada com isso”. A atriz também rebateu a provocação de um seguidor, que comentou o seguinte na sua publicação: “Minha linda, começou agora [o ataque]. Deixa você chegar perto do Gui Araújo no pós [reality]”. Duda disse que vai, sim, procurar o peão após ele ser eliminado. “Acima de tudo temos uma história, sinto respeito por ele e tenho muito amor pela vida do Guilherme. Vou pontuar tudo que acho que ele errou na casa, porque sou assim! Afinal, ele é uma pessoa que amo e ponto final. Independente de rótulos. E para quem tinha dúvidas, a ‘vermelhinha’ sou eu. Sempre foi nosso apelido. Passar bem”, finalizou a atriz. Em abril desde ano, o influenciador postou nas redes sociais que estava “com saudade da vermelhinha” e, na época, aumentou os rumores de que estaria vivendo um affair com a atriz.

Mas eu vou chegar. Acima de tudo temos uma história, sinto respeito por ele e tenho muito amor pela vida do Guilherme. Vou pontuar TUDO que acho que ele errou na casa, porque sou assim! Afinal, ele é uma pessoa que amo e ponto final. Independente de rótulos. Então que elas lidem. https://t.co/GXAVXadht4 — Duda Reis (@dudareisb01) October 15, 2021