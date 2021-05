Duquesa de Cambridge toma 1ª dose da vacina contra Covid-19 e agradece profissionais

Kate Middleton, de 39 anos, comemorou nas redes sociais sua imunização na última sexta-feira, 28

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, mulher do Príncipe William, informou em suas redes sociais que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na última sexta-feira, 28. No perfil do Instagram que compartilha com o marido, Kate escreveu. “Ontem recebi minha primeira dose da vacina COVID-19 no Museu de Ciências de Londres. Sou imensamente grata a todos que estão participando do lançamento – obrigado por tudo que estão fazendo”. Kate está com 39 anos e assim como os outros membros da família real britânica, tem buscado incentivar a vacinação no Reino Unido. Os esforços têm funcionado e o país é o mais avançado em termos de imunização no mundo.