Ed Motta tira a barba pela primeira vez após 30 anos: ‘Foi por prudência’

Cantor afirmou que mudou o visual para que a máscara de proteção contra o coronavírus pudesse vedar melhor no rosto; ele recebeu a primeira dose da vacina neste sábado

Reprodução/Instagram/edmotta - 13/06/2021 Ed Motta afirma que essa é a primeira vez que ele tira a barba em 30 anos



O cantor Ed Motta fez uma publicação em seu perfil neste sábado, 12, para mostrar que tirou a barba pela primeira vez após 30 anos para que a máscara de proteção contra o coronavírus pudesse vedar melhor no rosto. “Doeu? Doeu não, rapaz, é mais o medo. Tive a benção da primeira dose da vacina hoje, fui vestido para um voo a Saturno. Raspei barba e cabelo para melhor vedação da máscara”, afirmou o cantor. Segundo ele, o medo de se contaminar é tanto que ele foi receber a imunização usando quatro máscaras, face shield e óculos usado por motociclistas. “Não raspo minha barba há 30 anos, tá esquisito, mas foi por prudência”, completou Ed Motta. Em outra publicação, o cantor tirou sarro com o novo visual, dizendo que gostaria de estar parecido com o vilão Lex Luthor e outros personagens famosos, mas que, no fim, se parece com o apresentador Marcelo Tas, com Anderson Leonardo, vocalista do Molejo e com o historiador Leandro Karnal. “Cara de intelectual de ocasião. Que a barba volte logo, meu Deus, tá brabo. Sem óculos é um pedaço do inferno”, brincou Ed Motta.