Viúva de MC Kevin visita túmulo do cantor e faz homenagem de Dia dos Namorados

‘Nunca imaginei ter que vir aqui para falar o quanto eu te amo’, afirmou a advogada e companheira do funkeiro, que morreu no dia 16 de maio no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra/18.05.2021 MC Kevin e Deolane Bezerra celebraram a união dos dois em Cancún, no México, duas semanas antes do acidente que matou o cantor



Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, publicou uma homenagem de Dia dos Namorados para o funkeiro. A advogada foi ao Cemitério Parque dos Pinheiros, no Tremembé, onde ele está enterrado. Nos stories do seu perfil no Instagram, Deolane publicou uma foto de um vaso de flores deixado em cima do túmulo de MC Kevin. “Nunca imaginei ter que vir aqui para falar o quanto eu te amo. Feliz dia dos namorados! Esse ano eu só pude te presentear com flores, mas um dia te encontro! Te amo, meu menino”, escreveu a advogada. Ela também publicou diversos vídeos de momentos que viveu com o cantor antes dele morrer, em 16 de maio deste ano, após cair da varanda de um hotel onde estava hospedado no Rio de Janeiro. Fãs e amigos também publicaram fotos e homenagens ao casal.

Recentemente, o mentor do funkeiro, Angelo Canuto, afirmou que Kevin não queria ter noivado com Deolane e que estava sendo forçado. “[Ele dizia:] ‘Eu não quero noivar, eu estou sendo forçado’. Ele estava desesperado. ‘Não é isso que eu quero para mim, não é o momento, eu não estou legal, ela está forçando’”, declarou o palestrante. MC Kevin e Deolane celebraram a união dos dois em Cancún, no México, no dia 28 de abril, duas semanas antes do acidente que matou o cantor. Na época, Kevin publicou uma foto dos dois e escreveu “casei, é isso” na legenda. Angelo acusa Deolane de mentir ao dizer que era casada com o cantor e que teria direito à aliança dele, que desapareceu após o acidente.

“Até pessoas que sequer estavam convivendo comigo e Kevin até a data do acontecido estão dando entrevista. Falando que eu não era mulher de fato. E a minha aliança? Que comprei, paguei. Quem pagou fui eu. Por isso fiz o boletim de ocorrência. Porque não é pelo valor financeiro, é o sentimental”, disse a companheira de Kevin. “O Kevin deixou, sim, herdeiro: a filha Soraya. A aliança, se for localizada, vai para o inventário, é um patrimônio. Realmente era um casal romântico, de fato sabemos que vocês não eram casados. Se você acha que havia união estável, tem todo direito. Mas não, possessivamente, dizer ‘eu era casada’”, respondeu o mentor de MC Kevin.