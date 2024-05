Entenda a briga judicial entre o jogador Éder Militão e a influenciadora Karoline Lima

Jogador processou ex-companheira por alegar que ela estabelece condições para que filha deles possa viajar; Karoline o acusa de tentar impedir sua mudança para o Rio

A disputa entre Éder Militão e Karoline Lima teve mais um capítulo polêmico recentemente. O jogador decidiu processar a influenciadora por impor condições para a filha do ex-casal viajar. Com gastos com a pensão de Cecília ultrapassando R$ 25 mil, incluindo aulas de natação, medicamentos, plano de saúde, roupas e custos extras. Militão arca com um aluguel de até R$ 10 mil, seis salários mínimos e as remunerações de uma empregada doméstica e uma babá, totalizando mais de R$ 6 mil. Após o pronunciamento de Militão sobre o processo contra Karoline, a influenciadora expôs detalhes da situação com o jogador, criticando suas decisões. Karoline se mudou recentemente para o Rio de Janeiro, devido ao namoro com zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Militão, por sua vez, não teria gostado da decisão e tentou impedi-la. Segundo Karoline, o jogador demitiu sua empregada doméstica. “Não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive no momento que você não está. Essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela estava demitida, simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro”.

Além disso, Karoline revelou que Militão não pagou a professora de natação de Cecília, mesmo com as aulas sendo realizadas online enquanto estavam no Rio de Janeiro. “O bonitão falou que a gente estava no Rio de Janeiro, sendo que a professora de natação estava acompanhando a gente por aula online e eu entro na piscina [com a Cecília]”, disse nas redes sociais. A influenciadora também disponibilizou sua casa para a família de Militão se hospedar e ver a filha. Atualmente, Militão está em um relacionamento com a modelo Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, com quem tem dois filhos.

