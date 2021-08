Eduardo Costa se recusa a fazer teste de DNA com mulher que diz ser sua mãe biológica

Maria de Lurdes afirma que o cantor foi retirado dela pouco tempo depois do nascimento; artista nega história divulgada por colunista de programa de TV

Reprodução/Instagram/@eduardocosta

O cantor Eduardo Costa se pronunciou no sábado, 31, sobre a mulher chamada Maria de Lurdes, que procurou o programa “A Tarde é Sua“, da Rede TV, alegando que seria mãe biológica do artista. Segundo Maria de Lurdes, Eduardo Costa foi retirado dela pouco tempo depois do nascimento. Maria de Lurdes conta que tinha oito irmãos e a mãe, quando ficou viúva, preocupada com o desafio que seria manter financeiramente a família, se envolveu com um homem, que engravidou a filha. Por causa desse episódio, a mãe de Maria de Lurdes entregou o bebê a uma família no bairro São Paulo, em Belo Horizonte. O cantor sertanejo, no entanto, negou a história e afirmou que não irá fazer teste de DNA. “Eu estou muito impressionado com essa história. Não dá para acreditar, é uma coisa inacreditável o que essa senhora está falando. Lá em casa eu, minha mãe e meus irmãos somos todos iguais, parecidos. Não tem lógica de alguém ter dado filho para alguém, porque nós morávamos em um lugar muito distante, no município de Abre Campo. Minha mãe nunca saiu dali”, disse o cantor em entrevista ao programa. O sertanejo ainda acrescentou: “Essa possibilidade é zero. Já teve também outro falando que era meu pai. Isso daí é conversa, tanto que eu não topo fazer. Eu não faço DNA. Se existe uma certeza que eu tenho na minha vida, é a certeza de que minha mãe é minha mãe”, finalizou.