Kris Wu, ex-integrante do grupo de K-pop EXO, é preso após acusação de estupro

Após as investigações policiais, o cantor foi detido pelas autoridades chinesas; ele nega as acusações

Reprodução/Instagram/kriswu/31.07.2021 Kris Wu foi detido após ser acusado de estupro por jovem de 19 anos



O cantor Kris Wu, que ganhou fama ao integrar o grupo de K-pop EXO, foi detido pela polícia chinesa neste sábado, 31, após ser acusado de estupro. A polícia do distrito de Chaoyang, em Pequim, confirmou a notícia pela rede social Weibo: “Em resposta a relatos da internet de que ‘Wu Xfan tem repetidamente enganado mulheres jovens para ter relações sexuais’ e outras questões relacionadas, Wu Xfan (homem, 30 anos, canadense) foi detido de acordo com a lei após investigações policiais pelo suspeito de crime de estupro”. Segundo divulgado pela Variety, Wu é uma das celebridades mais conhecidas da China e, em apenas 25 minutos, a postagem feita pela polícia na rede social chinesa já tinha mais de 3,33 milhões de curtidas.

O caso ganhou notoriedade quando a jovem universitária Du Meizhu, de 19 anos, veio à público fazer acusações contra o artista. Desde o início de julho, ela tem postado nas redes sociais que Wu a embebedou e depois a estuprou em uma festa. O cantor teria feito o mesmo com pelo menos outras sete garotas. Wu negou as acusações pelas redes sociais: “Eu só encontrei com essa mulher uma vez, em 5 de dezembro de 2020, enquanto estava com um grupo de amigos. Declaro que nunca fiz nada como coagir mulheres no sexo, drogar pessoas para estuprá-las ou se me envolver com meninas menores de idade! Se eu realmente tivesse esse comportamento, eu certamente iria de bom grado para a cadeia”.

Segundo divulgado pela Variety, um relatório policial contesta a versão de Wu e confirma partes da história de Du Meizhu, afirmando que ela encontrou com o cantor em sua festa depois que seu agente a escalou para participar de um videoclipe. Na ocasião, eles teriam se relacionado sexualmente após a jovem consumir bebida alcóolica. O cantor ainda não foi acusado formalmente de nenhum crime, mas as acusações já estão causando danos à reputação do artista, que perdeu patrocínios e tem sido repreendido pela imprensa chinesa.