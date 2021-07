Giovani, dupla de Gian, fala sobre acidente: ‘Não entendi o que aconteceu, dirijo muito bem’

Cantor postou um vídeo junto com a esposa, Anna Carolina, após seu carro capotar em São Paulo

Reprodução/Instagram/gianegiovanioficial/31.07.2021 Giovani postou um vídeo com Anna Carolina falando do acidente de carro



O cantor Giovani, que faz dupla com Gian, deu mais detalhes do acidente de carro que sofreu na manhã deste sábado, 31. O veículo do sertanejo capotou na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, São Paulo, e tanto ele quando sua mulher, Anna Carolina, só tiveram ferimentos leves. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista, acompanhado de sua esposa, agradeceu o carinho que recebeu e disse que sua maior preocupação o momento foi com Anna Carolina. “Não entendi muito bem o que aconteceu, dirijo muito bem, tenho muito tempo de estrada, mas realmente aconteceu o acidente”, disse o artista. Já Anna, que a princípio disse nos stories do Instagram que o veículo tinha capotado três vezes, falou: “Acho que o carro capotou umas duas vezes e arrastou por 100 metros. Nesse momento que o carro parou, eu pensei: ‘Estou viva’. E comecei a chamar [o Giovani] e ele não respondia”. O cantor acredita que teve um desmaio após o capotamento, mas disse que lembra de ouvir a esposa perguntando se ele estava vivo.

Giovani contou que os socorristas chegaram rápido e que enfatizou que foi atendido “com muito carinho”. Gian, irmão e parceiro musical de Giovani, acompanhou o casal no Hospital Nipo-Brasileiro. “Fui ao hospital, medicado, passei a tarde inteira descansando, mas quero dar um conselho. Primeiro, cuidado no volante como eu sempre tive, e, fora isso, usem o sinto de segurança porque ele fez total diferença no que aconteceu com a gente”, alertou o sertanejo. O casal ressaltou que não estava em alta velocidade e Anna comentou que após o capotamento ficou com medo do carro explodir, mas antes do resgate chegar, eles receberam a ajuda de pessoas que estavam passando no local. “Não lembro como sai do carro, mas sei que não saímos pela porta porque a porta não abria, o carro estava com as rodas para cima. Foi um pesadelo que a gente viveu”, declarou a mulher do cantor, que também agradeceu a Deus por ela e Giovani estarem sem nenhum arranhão.