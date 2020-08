Evanescence lança novo single com participações especiais; ouça ‘Use My Voice’

Música faz parte do álbum ‘The Bitter Truth’ que será lançado neste ano

Divulgação 'Use My Voice' tem participações especiais de vocalistas femininas do hard rock



Prestes a lançar o quinto álbum de estúdio da banda, o grupo de metal alternativo americano Evanescence lançou nesta sexta-feira, 14, mais uma faixa de “The Bitter Truth”. Depois de “The Game Is Over” e “Wasted on You“, a canção intitulada ‘Use My Voice’ (Usar minha voz, em português), tem uma letra em primeira pessoa onde a vocalista Amy Lee diz que vai usar a sua própria voz para se expressar e não deixar que mais ninguém fale por ela. A canção tem participações especiais no coro como Lzzy Hale (Halestorm), Sharon den Adel (Within Temptation), Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Lindsey Stirling e Deena Jakoub do Veridia.

O Evanescence não lançava um álbum desde 2017 quando saiu o “Synthesis”, esse inclusive foi o único disco da banda a não ganhar certificações de platina ou ouro. Em contrapartida o mais aclamado e vencedor da discografia é Fallen, álbum de estreia que foi lançado em 2003. Emplacando hits como ‘Going Under’, ‘Bring Me To Life’ e ‘My Immortal’, o disco alcançou o topo das paradas em diversos países, vendeu mais de 17 milhões de cópias e levou dois Grammys naquele ano nas categorias Melhor Novo Artista e Melhor Performance do Hard Rock. Ouça abaixo a nova música ‘Use My Voice’.