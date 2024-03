Eliezer e Viih Tube recebem visita de ex-colegas do ‘BBB’ em nova mansão

Casal se mudou recentemente para a Região Metropolitana de São Paulo

Reprodução/Instagram/@eliezer Eliezer registrou a visita dos amigos Laís Caldas e Gustavo Marsengo em seu Instagram



Eliezer e Viih Tube estão aproveitando a nova casa e já receberam as primeiras visitas ilustres. O ex-participante do “BBB 22” compartilhou em suas redes sociais a presença de Laís Caldas e Gustavo Marsengo, seus colegas de confinamento. Enquanto Eliezer conquistou o quarto lugar na edição, Laís foi a nona eliminada, e Gustavo, o 15º. Viih Tube, também ex-“BBB”, alcançou o top 7 na edição de 2021. O casal se mudou recentemente com a filha Lua para uma mansão localizada na Região Metropolitana de São Paulo. Laís compartilhou em suas redes sociais que estavam a caminho da casa para um almoço, revelando que o encontro estava programado há sete meses. A presença dos ex-colegas de confinamento foi marcada por momentos especiais e muita emoção.

