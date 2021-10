Marido de Gilberto Braga recebe apoio de famosos após morte do autor: ‘Casal referência’

Marcelo Serrado, Camila Pitanga e Bruno Chateaubriand mandaram mensagens de apoio a Edgar Moura Brasil, que viveu um relacionamento de 48 anos o escritor de ‘Vale Tudo’

Reprodução/Instagram/brunochateaubriand/27.10.2021 Gilberto Braga e Edgar Moura Brasil se casaram em 2014



O decorador Edgar Moura Brasil, que viveu um relacionamento com Gilberto Braga por quase 50 anos, recebeu mensagens de apoio de famosos após a morte do autor de “Vale Tudo” e “Paraíso Tropical”. Gilberto sofria de mal de Alzheimer e, nos últimos dias, enfrentou uma infecção que gerou complicações e ele acabou não resistindo. “Receba meu beijo, querido”, escreveu o ator Marcelo Serrado em um post de Edgar. “Sinto muito… que ele descanse em paz”, comentou o ator Leonardo Miggiorin. “Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível. Como atriz e espectadora, tenho uma coleção de boas histórias e alegrias. Descanse. Edgar, receba o meu mais sentido abraço”, postou a atriz Camila Pitanga. “Meus sentimentos Edgar e toda família, recebam meu amor e meu carinho”, disse a atriz Beth Goulart.

O jornalista Bruno Chateaubriand ressaltou que a história de amor de Gilberto e Edgar marcou época e serviu de inspiração. “Eles podem ser considerados a verdadeira avant-garde do relacionamento homoafetivo no Brasil. Em uma história de 48 anos de relacionamento, o casal se tornou referência para muitos, em tempos em que ser gay era algo ruim para a maioria das famílias do nosso país. Me sentia seguro, ainda nos anos 90, ao saber que pessoas bem-sucedidas poderiam amar e serem felizes em relacionamentos homoafetivos. Foram uma referência para mim. Estive presente no casamento dos dois em março de 2014, no Arpoador. A união de um dos maiores novelistas, campeão de Ibope, ‘pai’ de Odete Roitman, a um dos maiores nomes da decoração do Rio de Janeiro, um artista de extremo bom gosto”, escreveu no Instagram.

Bruno contou ainda que os noivos, que oficializaram a união em 2014, entraram ao som de Faz Parte do Meu Show, de Cazuza, música presente na trilha sonora de “Vale Tudo”. “Na época Gilberto brincou: ‘Temos que casar porque Edgar está grávido’, disse rindo para os amigos, Fernanda Montenegro, Glória Pires e Silvio de Abreu. Edgar seguirá seu caminho nesse plano sem Gilberto, mas com a certeza que ajudaram a normalizar algo que não era nada normal décadas atrás. Meus sentimentos, Edgar, a imagem estava guardada com muito carinho nos registros especiais do meu celular”, finalizou.