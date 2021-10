‘A Fazenda 13’: Mc Gui, Tati Quebra Barraco, Rico e Sthe Matos estão na roça

Rico foi vetado da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, dia 27

Reprodução/ Record TV Roça foi formada nesta terça-feira, dia 26



A sexta roça de ‘A Fazenda 13‘ foi formada nesta terça-feira, dia 26. A primeira indicação para os banquinhos, o Fazendeiro Bil Araújo indicou MC Gui, alegando fofocas e incoerências do músico no jogo. Pela votação dos peões e com a chama amarela, Solange e Rico empataram com quatro votos cada e Bil precisou desempatar. Ele indicou o humorista, que puxou Tati Quebra-Barraco da Baia. No Resta Um, Sthe Matos foi a quarta indicada. Tradicionalmente, a última pessoa a chegar na roça veta um dos peões concorrentes na Prova do Fazendeiro. A influenciadora vetou MC Gui, mas o poder da chama vermelha deu a Dynho a chance de mudar o veto. Ele escolheu Rico. Sendo assim, Tati, Sthe e MC Gui disputarão o chapéu.