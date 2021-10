Solange briga com Erasmo após votação em ‘A Fazenda 13’: ‘Grosseiro e ignorante’

Ex-banheira do Gugu falou que o modelo maltrata as mulheres e provocou dizendo que vai procurar no Google o motivo do fim do seu casamento com Pugliesi

Reprodução/Record/27.10.2021 Solange Gomes se desentendeu com Erasmo após a votação ao vivo



O clima em “A Fazenda 13” esquentou após a votação ao vivo que aconteceu última terça-feira, 26, isso porque Erasmo não gostou do rótulo de grosseiro que recebeu de Rico e Solange Gomes. Quando foi votar, a ex-banheira do Gugu falou que o modelo tinha atitudes grosseiras com as mulheres da casa. Na vez de Rico, ele disse que Solange tinha sido educada ao se posicionar e fez várias críticas relacionadas ao comportamento de Erasmo. Após a roça ser formada, o assunto repercutiu na sede e o ex-marido de Gabriela Pugliesi disse que Solange ficava se vitimizando no jogo: “Aqui não é lugar de vítima, de gente que não quer participar de nada”. Solange rebateu: “Para de querer criar história, faz o teu jogo, me deixa em paz”.

Durante a discussão, a modelo ironizou o fato de Erasmo ter comentado que contratou uma equipe de 15 pessoas e está pagando R$ 90 mil para cuidarem das suas redes sociais enquanto está confinado. “Você falou que colocou 20 pessoas para cuidar da sua rede social, com essa grosseria não adianta nem 50. Pronto, falei.” Solange continuou provocando o peão e falou sobre o fim do casamento dele com Pugliesi. “Você é um grosseiro, ignorante, que se tiver dinheiro, não adianta nada, vai maltratar tudo quanto é mulher. Quando eu sair daqui vou dar um Google no seu nome para saber por que você se separou porque eu não sei qual é o motivo, mas já adivinho”, disparou a peoa.

