Elizabeth Hurley celebra 60 anos com nu ousado

A atriz Elizabeth Hurley celebrou seu 60º aniversário com uma ousada foto nua, compartilhada em suas redes sociais. A imagem foi postada em seu Instagram na tarde de ontem, marcando uma data especial em sua vida. Na legenda da publicação, a estrela de “Austin Powers” e “Endiabrado” refletiu sobre sua trajetória até aqui, expressando gratidão. “Feliz aniversário para mim! Este ano já foi uma jornada incrível. Me sentindo muito abençoada e grata por ter os melhores amigos e familiares do mundo. Foto tirada esta tarde, no meu traje de aniversário”, escreveu ela, destacando a ocasião com um toque pessoal.

A postagem rapidamente atraiu uma onda de comentários positivos e felicitações de seus seguidores. Heidi Klum, por exemplo, deixou uma mensagem carinhosa: “Parabéns, linda, inteligente e engraçada Elizabeth. Desejamos a você o melhor aniversário. Te amo”. Outros internautas também se manifestaram, chamando-a de “rainha” e “mulher linda”.

