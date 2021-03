Na UTI com Covid-19, estado de saúde de Agnaldo Timóteo é grave

Médicos acreditam que o cantor foi infectado no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina

Divulgação/18.03.2021 Agnaldo Timóteo foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ser internado na UTI



O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, está internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Rio Janeiro, com Covid-19. A internação aconteceu na quarta-feira, 17, após ele ser diagnosticado com a doença. A assessoria de imprensa do cantor informou à Jovem Pan que o “estado de saúde dele é considerado grave” mesmo ele tendo apresentado “uma pequena melhora clínica nas primeiras 24 horas”. Agnaldo já tinha tomado duas doses da vacina contra o coronavírus e os médicos acreditam que ele foi infectado entre a primeira e a segunda dose. Timotinho, sobrinho do cantor, agradeceu usou as redes sociais para pedir orações. “Uma imensa corrente de fé está formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial”, escreveu no Instagram. Em entrevista à Record TV, Timotinho contou que o tio estava tossindo muito, sentindo dores no corpo e tremedeira nas mãos. A assessoria do hospital em que o artista está internado informou à Jovem Pan que somente a família terá acesso ao boletim médico.

