Em estado grave, Maurílio, dupla de Luiza, passará por novos exames

Cantor passou mal esta semana e foi para a UTI após sofrer uma parada cardíaca

Reprodução/Instagram/mauriliolem/16.12.2021 Maurílio está em estado grave na UTI e vai passar por novos exames



O cantor Maurílio, que faz dupla com Luiza, segue internado no Hospital Jardim América, em Goiânia. Ele permanece na UTI em estado grave. Segundo o boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do artista nesta quinta-feira, 16, ele está “aos cuidados de uma equipe multidisciplinar com diversos especialistas” e, como se trata de um quadro dinâmico, “serão realizados novos exames ao longo do dia para ajuste do planejamento terapêutico”. O cantor faz uso de ventilação mecânica. Maurílio passou mal na última terça-feira, 14, após realizar um show e deu entrada no hospital com dificuldade para respirar e dores no peito. Ele foi atendido pela equipe plantonista e, na avaliação, sofreu uma parada cardíaca. Os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro, em Mato Grosso, foram cancelados pela Work Show, escritório que gerencia a carreira de Luiza e Maurílio.