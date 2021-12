Luiza se manifesta após internação de Maurílio: ‘Por favor, orem’

Vários artistas se manifestam após a cantora pedir orações para o seu parceiro na música

Reprodução/Instagram/luizaemauriliooficial/15.12.2021 Luiza pediu orações para Maurílio após cantor ser internado



A cantora Luiza se manifestou nas redes sociais após o cantor Maurílio, com quem faz dupla, ser internado em Goiânia. “Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. Cinco minutos, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”, escreveu a namorada da ex-BBB Marcela McGowan no Instagram. Vários famosos deixaram mensagens de apoio na publicação de Luiza. “Estou orando, vai ficar tudo bem”, comentou a cantora Gabi Martins. “Ele vai ficar bem, em nome de Jesus”, postou a cantora Yasmin Santos. “Ele vai ficar bem”, escreveu o ex-BBB Victor Hugo. Conforme divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o cantor sofreu paradas cardíacas na noite de terça-feira, 14. A assessoria de imprensa da dupla disse que aguarda o boletim médico para se posicionar sobre o estado de saúde do artista. A Work Show, escritório que gerencia a carreira dos sertanejos, divulgou que os shows marcados para os dias 17 e 18 de dezembro no Mato Grosso estão cancelados.