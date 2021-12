Cantor Maurílio, parceiro de Luiza, é internado e shows da dupla são cancelados

Dupla, que canta o sucesso ‘S de Saudade’ com Zé Neto e Cristiano, faria duas apresentações no Mato Grosso esta semana

O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luiza, está internado em Goiânia. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o artista, de 28 anos, sentiu-se mal após chegar de viagem na última terça-feira, 14, e teve paradas cardíacas. A assessoria de imprensa de Maurílio confirmou à Jovem Pan que ele está internado, mas disse que ainda não possui informações sobre a causou a internação e sobre o estado de saúde do cantor. Eles aguardam o boletim médio, que será divulgado em breve. A Work Show, escritório que gerencia a carreira de Luiza e Maurílio, informou que, devido ao estado de saúde do cantor, “os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso (MT) e Glória D’Oeste (MT) foram cancelados”. Os cantores já gravaram com grandes nomes do sertanejo e um dos maiores sucessos da dupla é a música S de Saudade, um feat com Zé Neto e Cristiano. Luiza, parceira com Maurílio na música, namora com ex-BBB Marcela McGowan.