Em evento no Maracanã, Boca Rosa e Fred descobrem sexo do bebê: ‘É um molequinho’

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Fred, do canal Desimpedidos, anunciaram na noite deste sábado, 20, o sexo do primeiro filho do casal. Em um evento fechado para família e amigos, no estádio do Maracanã, o casal descobriu que Bianca dará à luz a um menino, o Cris. Fãs nas redes sociais especulam que o nome da criança é uma homenagem ao jogador Cristiano Ronaldo, ídolo de Fred. Um telão no estádio exibia a contagem para anunciar o sexo do bebê, que foi revelado por meio do nome da criança. Boca Rosa optou por revelar o sexo dessa forma ao invés de utilizar as tradicionais cores rosa e azul. A decoração era roxa, cor favorita do Youtuber, e uma fusão de rosa e azul, as cores favoritas da ex-BBB.

“É UM MULEKINHO, MEU DEUS!”, escreveu a influenciadora. “Nosso pequeno Cris, você realmente já estava escrito nas nossas vidas! Fizemos de tudo pra que esse seu momento fosse do tamanho do amor que sentimos por você”, celebrou Bianca. “Depois de comemorar o ouro olímpico, jogar nesse gramado e comemorar a segunda Libertadores do meu time, chegou a hora de descobrir o sexo do nosso baby no maior palco do futebol mundial”, disse Fred sobre a escolha inusitada. A gravidez foi anunciada há dois meses. O casal está junto, entre idas e vindas, desde 2017. A relação se consolidou após a saída da empresário do “BBB 20“.