‘BBB 21’: Camilla de Lucas diz a Karol Conká que não é obrigada a gostar dela por ‘ser preta’

Depois de Gilberto se descontrolar ao brigar com Arthur e berrar na casa que queria ser eliminado, outra briga aconteceu no “BBB 21”, mas desta vez envolvendo Camilla de Lucas e Karol Conká. O surto do doutorando em economia dividiu opiniões e a tiktoker decidiu se manter imparcial, algo que incomodou Karol. “O problema, Camilla, é que você tem um lado e está tudo certo. O problema é que não dá para ficar de um lado. Não é a palavra da Karol contra a do Gil, é a nossa palavra contra o do Gil, ele colocou o nosso nome em uma situação que não é verídica. A gente fala de um jeito, ele entende de um jeito e leva de outro [para as pessoas], isso é perigosíssimo”, disse a rapper se referindo aos brothers que saíram em sua defesa após a briga. Camilla tentou explicar que não tinha um lado e como não viu o que motivou Gil a perder o controle não tinha como defender ninguém.

Karol voltou a dizer que a influencer defendia Gil, Sarah e Juliette. “Do meu lado é que você não está”, afirmou a cantora. “Você também não está do meu lado”, rebateu Camilla. “A forma como você fala é como se eu tivesse ao lado das pessoas fazendo um complô para destruir o outro lado”, acrescentou a sister. A briga foi se intensificando e a tiktoker decidiu dizer o que prensa de Karol. “Você quer jogar uma pessoa contra a outra, só que eu sou Camilla de Lucas, não sou idiota não. Você pode ser a Karol Conká brava lá fora, aqui tem outra brava também”, afirmou Camilla.

“Querida você quer competir com a pessoa errada porque você não aguenta o rachado”, respondeu a rapper. “Acho que é você que não aguenta o rachado porque aqui tem um monte de câmera que vê tudo”, rebateu a influencer. Karol começou a falar que não deveria ter uma competição entre mulheres pretas e Camilla se irritou com isso. “Não vem levantar militância em questão de afinidade não porque eu não sou obrigada a me dar bem com você. Está levantando militância como se eu tivesse obrigação de me dar bem com você só por você ser preta”, enfatizou a sister.

