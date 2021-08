Comentarista da ESPN passa por saia justa após falha técnica: ‘Olha o cara pelado’

Com a repercussão, Felippe Facincani decidiu explicar por que ele apareceu ao vivo sem camisa

Reprodução/Instagram/felippefacincani/ESPN/26.08.2021 Felippe Facincani apareceu ao vivo sem camisa na ESPN



O comentarista Felippe Facincani passou por uma saia justa durante atração “SportsCenter”, da ESPN Brasil, exibida ao vivo na última quarta-feira, 25. Devido a uma falha técnica enquanto os repórteres atualizavam o público sobre os jogos da rodada, a imagem do comentarista surgiu na tela antes do previsto e Felippe apareceu sem camisa se ajeitando em frente a câmera. O narrador Luiz Carlos Largo ficou surpreso e comentou: “Olha o cara pelado. Olha só, Tarzan”. O comentarista então falou: “Já estamos no ar? Não brinca não…”. O momento repercutiu nas redes sociais e ele decidiu se pronunciar.

“Fala, pessoal, agora devidamente trajado (risos). Só para explicar aos mais maldosos, que tentam inventar situações que não existem, eu não estava pelado, nu, não tinha saído do banho coisa nenhuma. Estava na cozinha da minha casa que, inclusive, é no mesmo espaço do meu escritório lá trás, terminando de comer. A janela estava fechada por causa do calor, eu estava sem camisa e de calção”, contou Felippe em um vídeo publicado no Instagram. O comentarista disse que ia testar o som e não colocou a camisa para não suar e aparecer no ar com a camisa molhada. “Acontece, home office, pessoal”, finalizou.

FACINCANI PELADO NA ESPN BRASIL! hahahahha pic.twitter.com/XgjE8fvzcc — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) August 25, 2021

Felippe Facincani peladão ao vivo pic.twitter.com/vLempNZQEV — lucas marino, soltaram! (@paisoltaram) August 25, 2021

Mano???????? Do nada o Felipe Facincani sem Roupa na ESPN kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk que garfada da Produção — Rodrigo Rodrigues🏁 (@rodrigosccp_) August 25, 2021

Felippe Facincani KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/bnKanqYRI6 — Cavalinho Do Flamengo (@cavalinho1895) August 25, 2021