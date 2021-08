Grávida, namorada de MC Poze vai parar em hospital após ataques virtuais

Vivianne Noronha disse que estava se sentindo fraca: ‘Estou passando mal pelo meu psicológico’

Reprodução/Instagram/mcpozedorodo/noronhavivianne/26.08.2021 Vivianne Noronha, namorada de MC Poze, fez exames após indisposição



A influenciadora digital Vivianne Noronha, de 17 anos, precisou ir ao hospital após sentir uma indisposição. Ela está grávida do cantor MC Poze, de 23 anos. Nas redes sociais, Vivianne afirmou que o mal-estar está relacionamento aos ataques virtuais que sofreu após o funkeiro anunciar que seria pai pela terceira vez. O que chamou a atenção dos seguidores foi a idade do casal, que virou assunto rendeu vários memes e comentários maldosos. Antes de dar entrada no hospital, Vivianne postou stories na praia com os amigos. “Vim aqui na praia tentar me distrair, minha saúde mental está péssima. O que me conforta é que hoje não estou bem, mas tudo passa”. Após o desabafo, ela deu entrada no hospital e, na madrugada desta quinta-feira, 26, postou vídeos fazendo exame de sangue.

“Obrigada, gente, por tudo! Mas esclarecendo aqui, vim ao médico porque estou me sentindo fraca demais, fiz exame de sangue e teste para Covid-19, que sai daqui dois ou três dias. Vai dar certo! Tem coisas que só acontecem comigo, eu só queria chegar em casa e descansar, mas vou esperar o resultado do exame de sangue para passar pelo médico novamente”, escreveu nos stories. Na manhã desta quinta, a namorada de Poze atualizou os seguidores do seu estado de saúde: “O exame de sangue que fiz ontem saiu o resultado, está tudo completamente bem, nada alterado, estou passando mal pelo meu psicológico mesmo, não desistam de mim se eu ficar sumidinha! Obrigada, amo vocês”.