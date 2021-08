Marido de Andressa Urach diz que filho usará ‘azul de menino’ e Instagram remove post

‘Se dissesse que meu filho iria vestir rosa aumentaria a visibilidade da minha’, reclamou Thiago Lopes

Reprodução/Instagram/tnlopes10/26.08.2021 Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, teve post sobre sexo do bebê removido do Instagram



Casado com a modelo Andressa Urach, Thiago Lopes fez um post no Instagram revelando que a esposa está grávida de um menino, mas a publicação logo foi removida pela rede social. Thiago fez uma nova publicação expondo um print da mensagem que recebeu do Instagram: “Sua publicação vai contra nossas Diretrizes da Comunidade sobre assédio e bullying. Temos nossas diretrizes porque queremos que nossa comunidade se sinta respeitada e segura”. Segundo o marido de Andressa, a publicação foi tirara do ar por causa de um comentário que fez na legenda do post.

“O Instagram removeu minha publicação porque coloquei na legenda que meu filho vai vestir azul de menino. Se dissesse que meu filho iria vestir rosa o Instagram aumentaria a visibilidade da minha publicação. Ainda bem que não preciso ser refém de ninguém. Nem de emissora de TV nem de rede social”, escreveu Thiago. Ele postou novamente o resultado do exame que revelou o sexo do bebê, mas desta vez escreveu: “Saiu o resultado do exame da sexagem fetal! Iremos ter um menino (XY). Estou muito feliz. Aceitamos sugestão de nome”. Andressa comentou a publicação do marido: “Te amo, meu amor! Parabéns para nós. Vamos ter mais um gurizinho para trazer ainda mais alegria para nossa família”. A Jovem Pan tentou contato com a assessoria de imprensa do Instagram, mas ainda não obteve retorno.

