Entenda qual doença fez filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro ser internada

A caçula da influenciadora foi diagnosticada com bronquiolite

Reprodução/Instagram/@mairacardi A filha de Maíra Cardi e de Thiago Nigro está internada nos Estados Unidos



A influenciadora Maíra Cardi revelou no domingo (26) que a sua filha com o influenciador Thiago Nigro, Eloah, de seis meses, está internada nos Estados Unidos em razão de quadro de bronquiolite. Após um ano afastada das redes sociais, a ex-BBB reapareceu para pedir orações pela saúde de sua caçula.

A bronquiolite é uma infecção viral que causa inflamação dos bronquíolos, que são pequenas vias nos pulmões responsáveis por transportar ar até os alvéolos. O principal agente causador da doença é o vírus sincicial respiratório (VSR). Segundo o Ministério da Saúde, trata-se de um vírus comum responsável por até 80% dos diagnósticos para a enfermidade.

No entanto, a infecção pode ser desencadeada por outros vírus, como influenza, rinovírus, adenovírus e parainfluenza. A bronquiolite afeta principalmente crianças com menos de dois anos.

Os principais sintomas da bronquiolite são:

Coriza;

Obstrução nasal;

Tosse;

Chiado no peito;

Espirros;

Febre.

Em casos graves, o paciente pode apresentar também pele, lábios ou pontas dos dedos arroxeados ou azulados, dificuldade para respirar e/ou para comer, respiração muito rápida, sonolência excessiva e chiado intenso no peito.

Por ser uma infecção causada por vírus, não há medicação específica para bronquiolite. O tratamento é baseado no atenuamento dos sintomas, como lavagem nasal, controle da febre e hidratação. A internação é necessária em casos mais graves, como o de Eloah.