Filha caçula de Maira Cardi e Thiago Nigro é internada nos EUA
Eloah, de apenas seis meses, está hospitalizada nos Estados Unidos com bronquiolite
Após mais de um ano afastada das redes sociais, Maíra Cardi reapareceu neste domingo 26, para compartilhar um momento delicado vivido em família. A influenciadora utilizou o Instagram para pedir orações pela filha mais nova, Eloah, de apenas seis meses, que está hospitalizada nos Estados Unidos.
Segundo Maíra, a bebê foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral que atinge as pequenas vias aéreas e é comum em crianças com menos de dois anos. Em meio à preocupação, a empresária também destacou o desafio de enfrentar a situação longe do Brasil e de sua rede de apoio.
Em um relato emocionado, Maíra explicou que decidiu quebrar o silêncio nas redes sociais justamente pela gravidade do momento. A influenciadora afirmou que já havia recorrido à fé em situações anteriores envolvendo a filha mais velha e que, novamente, buscava apoio espiritual dos seguidores.
“Sei que não apareço aqui há mais de um ano, mas todas as vezes que vim pedir oração, fui atendida”, disse. No desabafo, ela ressaltou a angústia de estar em outro país, distante de familiares, médicos de confiança e até da própria língua, o que intensifica o sentimento de vulnerabilidade diante do quadro de saúde da bebê.
O que é a bronquiolite?
A bronquiolite é uma infecção viral que afeta os bronquíolos, pequenas vias responsáveis pela passagem de ar nos pulmões. Muito comum em bebês e crianças pequenas, a condição costuma surgir após quadros de gripe e pode provocar sintomas como tosse, chiado no peito, febre e dificuldade para respirar.
Em casos mais graves, como o de Eloah, pode ser necessária a hospitalização para acompanhamento e suporte respiratório, especialmente quando há dificuldade de alimentação ou sinais de agravamento.
Histórico recente e preocupações de saúde
A preocupação com a saúde da caçula não é recente. Dias antes da internação, Maíra já havia relatado que Eloah apresentou alergias na pele e, após exames, foram identificados metais pesados no organismo da bebê, o que já havia acendido um alerta na família.
A sequência de problemas de saúde contribuiu para o desgaste emocional da influenciadora, que revelou estar abalada com a situação. Em um momento de sinceridade, ela contou que chegou a discutir com o marido, Thiago Nigro, devido à tensão acumulada.
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