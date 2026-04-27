Filha caçula de Maira Cardi e Thiago Nigro é internada nos EUA

Eloah, de apenas seis meses, está hospitalizada nos Estados Unidos com bronquiolite

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Após mais de um ano afastada das redes sociais, Maíra Cardi reapareceu neste domingo 26, para compartilhar um momento delicado vivido em família. A influenciadora utilizou o Instagram para pedir orações pela filha mais nova, Eloah, de apenas seis meses, que está hospitalizada nos Estados Unidos.

Segundo Maíra, a bebê foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral que atinge as pequenas vias aéreas e é comum em crianças com menos de dois anos. Em meio à preocupação, a empresária também destacou o desafio de enfrentar a situação longe do Brasil e de sua rede de apoio.

Em um relato emocionado, Maíra explicou que decidiu quebrar o silêncio nas redes sociais justamente pela gravidade do momento. A influenciadora afirmou que já havia recorrido à fé em situações anteriores envolvendo a filha mais velha e que, novamente, buscava apoio espiritual dos seguidores.

“Sei que não apareço aqui há mais de um ano, mas todas as vezes que vim pedir oração, fui atendida”, disse. No desabafo, ela ressaltou a angústia de estar em outro país, distante de familiares, médicos de confiança e até da própria língua, o que intensifica o sentimento de vulnerabilidade diante do quadro de saúde da bebê.

O que é a bronquiolite?

A bronquiolite é uma infecção viral que afeta os bronquíolos, pequenas vias responsáveis pela passagem de ar nos pulmões. Muito comum em bebês e crianças pequenas, a condição costuma surgir após quadros de gripe e pode provocar sintomas como tosse, chiado no peito, febre e dificuldade para respirar.

Em casos mais graves, como o de Eloah, pode ser necessária a hospitalização para acompanhamento e suporte respiratório, especialmente quando há dificuldade de alimentação ou sinais de agravamento.

Histórico recente e preocupações de saúde

A preocupação com a saúde da caçula não é recente. Dias antes da internação, Maíra já havia relatado que Eloah apresentou alergias na pele e, após exames, foram identificados metais pesados no organismo da bebê, o que já havia acendido um alerta na família.

A sequência de problemas de saúde contribuiu para o desgaste emocional da influenciadora, que revelou estar abalada com a situação. Em um momento de sinceridade, ela contou que chegou a discutir com o marido, Thiago Nigro, devido à tensão acumulada.