Enzo Celulari aumenta rumores de affair com Bruna Marquezine ao comentar em foto: ‘Te amo’

Artistas também foram flagrados juntos por um fã em em São Miguel dos Milagres, Alagoas

Reprodução/Instagram/enzocelulari/brunamarquezine/08.03.2021 Enzo Celulari escreveu que ama Bruna Marquezine em uma publicação da atriz nas redes sociais



Um comentário feito por Enzo Celulari em uma foto de Bruna Marquezine reacendeu os rumores de que os artistas estariam vivendo um affair. A atriz postou uma série de fotos de uma campanha publicitária que fez e o filho de Claudia Raia e Edson Celulari se declarou. “Te amo”, comentou o influencer na publicação da atriz para a alegria dos fãs. “Meu Deus, meu coração começou até bater agora. Aí que lindo! Amo”, disse uma seguidora. “Eu estou sonhando com esse casal”, escreveu outra. “Meu Deus, que casal lindo”, acrescentou mais uma. Além do comentário, o casal foi visto no último fim de semana em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, por um fã, que pediu para tirar foto com os artistas e eles não recusaram. Enzo está solteiro desde que terminou com Victoria Grendene no início de 2020, já Bruna não assumiu nenhum relacionamento desde o polêmico namoro com o jogador Neymar.