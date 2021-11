Enzo Celulari rebate críticas por pintar as unhas: ‘Tabu sendo quebrado’

Filho de Claudia Raia e Edson Celulari respondeu seguidora que disse que ele estava querendo parecer com uma mulher por usar esmalte

Reprodução/Instagram/enzocelulari/22.11.2021 Enzo Celulari se posicionou após comentários sobre sua unha pintada



Enzo Celulari decidiu rebater algumas críticas que recebeu ao postar uma foto no Instagram no último domingo, 21, na qual aparece com as unhas pintadas. Uma das seguidoras do filho de Claudia Raia com Edson Celulari comentou na publicação: “Homens disputando com mulheres unhas pintadas. Por que será que os homens gostam tanto de parecer com mulheres em algo?”. Enzo rebateu: “Não é sobre disputa. É sobre gosto, liberdade e arte. Está ouvindo o tabu sendo quebrado?”. Uma outra seguidora escreveu: “Mano, que unha é essa? Estragou a foto”. O ex-namorado de Bruna Marquezine respondeu em tom de deboche: “Desculpa se desagradei”. Em meio a críticas e piadas preconceituosas, também teve seguidor elogiando o estilo de Enzo. “Amei as unhas”, disse uma pessoa. “Olho para você e penso: ‘Como ele é autêntico’. Adoro seu estilo”, falou outra. “Amando homens usando esmaltes”, acrescentou mais uma.