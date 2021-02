Erasmo anuncia separação com Pugliesi: ‘Eu cometi um erro grave’

Casal de influenciadores estavam casados desde 2017; a blogueira ainda não se pronunciou sobre o término

Reprodução/Instagram/GabrielaPugliesi Boatos do fim do casamento de Gabriel Pugliesi e Erasmos começaram a surgir após a influenciadora dar unfollow em seu marido



Erasmo Viana, esposo da influencer fitness Gabriela Pugliesi, anunciou na noite deste sábado, 21, que o casal irá se separar. Boatos começaram a surgir nas redes sociais após fãs perceberem que a influenciadora havia deixado de seguir o marido. Em seguida, Pugliesi voltou a constar na lista de seguidores do empresário. Os internautas, porém, notaram que os dois não usavam mais alianças. O casal é conhecido por levar uma vida saudável e incentivar os seus seguidores a fazerem exercícios físicos. Os dois sempre compartilhavam conteúdos juntos e mostravam momentos da vida privada aos seguidores.

Em suas redes sociais, Erasmo confirmou a separação e afirmou que a culpa do término era sua. “Eu cometi um erro grave e me arrependo”, disse. O empresário contou que a decisão foi da Gabriela e só cabe a ele “respeitar”. “Eu ainda tenho esperança de que a gente possa ficar junto um dia. Mas, no momento, o melhor a acontecer é a gente ficar cada um em seu lugar”, desabafou. Segundo ele, o casal está resolvendo os detalhes da separação de forma muito madura e conversaram diversas vezes. Os dois ficaram juntos por cinco anos e meio. Eles se casaram oficialmente em abril de 2017. A blogueira ainda não se pronunciou sobre o término.