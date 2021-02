Mãe de Gilberto, do ‘BBB 21’, quer o filho longe de Lumena e Karol Conká: ‘Vontade de entrar na TV’

Jacira Santana também falou sobre a briga do filho com Arthur, de Projota armando contra o doutorando e sobre a parceria com Sarah e Juliette

Reprodução/Instagram/jacira.santanna Jacira Santana, mãe de Gilberto, quer ver o filho na final com Sarah e Juliette



É só ver algo que julga errado acontecendo dentro da casa que Gilberto bate suas palminhas e mostra a que veio no “BBB 21”. Autêntico, divertido e explosivo, o participante é um dos protagonistas da edição, fato que deixa sua mãe, Jacira Santana, orgulhosa e também preocupada. “Meu coração fica feliz em saber que ele é um dos favoritos, mas isso lá dentro incomoda, é claro, porque o povo sabe que ele é forte”, comentou a mãe de “Gil do vigor” em entrevista à Jovem Pan. Após se desentender com Arthur no último sábado, 20, o doutorando em economia perdeu o controle, gritou pela casa e pediu para ir ao paredão e ser eliminado. Quem incentivou Gil a ir conversar com o crossfiteiro foi Karol Conká e, vendo o filho perder o controle aqui de fora, Jarcira criticou a rapper: “Aquela Karol sempre está por trás de tudo de ruim lá na casa.”

Depois que Gilberto voltou de um paredão, Karol quis se aproximar do brother e Lumena tentou convencer o parceiro de Sarah que a aliança com a rapper seria mais forte. Jacira torce para que o filho não caia no papo das sisters. “Ele ficou com a consciência muito pesada, triste, por causa daquele papo de colocar duas mulheres negras no paredão. Ele acha que a Lumena é amiga dele por ser nordestina e lésbica, mas com a Karol ele já está esperto, ele não está esperto é com essa Lumena, essa mulher é triste, ela tem que sair”, afirmou a mãe do participante. Vale lembrar que Lumena foi quem confrontou Gil dizendo que ele queria jogar duas mulheres pretas no paredão.

Quem também não agrada a Jacira é Projota, que na festa temática de Karol conversou com Caio sobre deixar Gilberto se queimar na casa para ir ao paredão e ser eliminado. “Projota esquece que o povo está vendo a trama entre eles, então não tem problema ele falar. Karol já comentou lá dentro que Lumena conseguiu entrar na mente dele [Gilberto], então tudo o que eles falam a gente está vendo aqui e, de certa forma, meu filho é um pouco inocente nesse sentido, então ele está entregando o jogo para a Lumena. Caio também é um falso. Eu só peço a Deus para que ele consiga enxergar quem são essas pessoas porque meu filho é bom, ele tem o coração maravilhoso.” Dentro da casa muitos participantes acreditam que o jeito explosivo do doutorando vai queimar ele com o público, mas sua mãe acredita que isso não vai acontecer, pois ele só está sendo ele mesmo.

Ligada no pay-per-view, Jacira confessou sofrer quando vê os outros jogadores falando mal do filho pelas costas, principalmente quando se trata de Lumena. “Quando ela fala algo para a Karol chega me dá vontade de entrar na televisão e contar para ele. Fico muito triste, está muito difícil para a gente aqui, inclusive eu fiquei a semana passada bem mal, às vezes eu nem fico olhando muito porque eu fico bem mal mesmo, não é fácil para uma mãe.” Para Jacira, a final dos sonhos seria entre o filho, Sarah e Juliette. “Sarah é minha paixão, é meu amor, é uma amiga de verdade, ela demonstra gostar muito dele”, finalizou.