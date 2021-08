Erasmo Carlos testa positivo para Covid-19 e está em isolamento domiciliar

Aos 80 anos, cantor informou amigos e fãs que se recupera bem e segue as recomendações médicas

Reprodução/ Instagram @erasmocarlosbr Cantor está em casa se recuperando da doença



O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, informou nesta quinta-feira, 26, por meio de suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. O artista postou um vídeo em sua conta do Instagram avisando amigos e fãs e disse que está no terceiro dia de isolamento, seguindo as recomendações médicas e se recupera bem. “Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, testei positivo para a Covid. Já estou no terceiro dia de confinamento, como mandaram os meus médicos, e peço para que todos torçam para passar rápido”, afirmou ele. Erasmo comentou que tomou as duas doses da vacina contra a doença em maio deste ano. Mesmo assim, na legenda o cantor postou. “Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim”.