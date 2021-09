Ex-integrante do Girls Aloud, Sarah Harding morre aos 39 anos

Formado em 2002 no programa ‘Popstars: The Rivals’, da ITV, Girls Aloud foi um grupo com cinco integrantes: Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh

Sarah Harding, ex-cantora do grupo pop britânico Girls Aloud, morreu neste sábado, 5, aos 39 anos, vítima de um câncer de mama. A informação foi confirmada pela mãe da artista, que usou o Instagram da famosa para anunciar a triste notícia. “Muitos de vocês conheceram o combate de Sarah contra o câncer e sabem que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela saiu em paz esta manhã. Eu sei que ela não gostaria de ser lembrada por sua luta contra esta doença terrível, ela era uma estrela brilhante e espero que ela possa ser lembrada dessa forma”, disse.

Formado em 2002 no programa “Popstars: The Rivals”, da ITV, Girls Aloud foi um grupo com cinco integrantes: Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh. Elas alcançaram sucessos por uma década até sua separação em 2013. O primeiro “hit” da banda foi “Sound Of The Underground”, que alcançou o número 1 nas paradas do Reino Unido. A música entrou no Natal de 2002 e permaneceu no topo por quatro semanas. Três outras canções do grupo – “I’ll Stand By You” (2004), “Walk This Way vs Sugababes” (2007) e “The Promise” (2008) – também lideraram as vendas de singles no Reino Unido. No total, a banda vendeu mais de quatro milhões de discos.