Estrela dos anos 90, Claudia Alencar exibe look ousado e recebe elogios nas redes sociais

‘Que corpo’ e ‘maravilhosa’ foram alguns dos comentários recebidos pela atriz de novelas como ‘Fera Ferida’ (1993) e ‘Porto dos Milagres’ (2001)

Reprodução/Instagram/@@claudiaalencaroficial A atriz Claudia Alencar postou fotos ousadas no Instagram e escreveu na legenda: "Para quem ousa ser livre"



Claudia Alencar, aos 74 anos, compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos em que aparece com um look ousado, composto por um top e calças com estampa de onça. A escolha do figurino destacou seus bíceps, e na legenda da postagem no Instagram a atriz escreveu: “Para quem ousa ser livre”. Os seguidores não hesitaram em elogiar a forma física da artista nos comentários. Um fã comentou: “Uau, que corpo!”, enquanto outro a chamou de “maravilhosa”. Um terceiro internauta também elogiou, afirmando: “Que corpinho maravilhoso!”.

Claudia é uma figura conhecida na televisão brasileira, tendo atuado em novelas icônicas como “Fera Ferida” (1993) e “Porto dos Milagres” (2001). Sua mais recente aparição na televisão foi em uma participação especial na novela “Rock Story”, exibida em 2017.

Veja as fotos postadas por Claudia Alencar

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Alencar (@claudiaalencaroficial)

