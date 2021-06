Evandro Santo admite problemas com drogas e é internado em clínica de reabilitação

Ex-Pânico usou redes sociais para falar sobre doença e disse que se assumir como homem gay foi mais fácil do que admitir que tinha um problema com consumo de ketamina

Evandro Santo/Instagram/31.03.2021 Evandro Santo assumiu vício em vídeo nas redes sociais



O humorista Evandro Santo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para anunciar que foi internado em uma clínica de reabilitação e confessar que tem um problema com vício em drogas. Em um vídeo de pouco mais de nove minutos, Santo, de 46 anos, disse que mexer com drogas não estava nos planos de vida dele, que ele ingeriu bebida alcoólica pela primeira vez aos 25 anos e tomou ecstasy pela primeira vez aos 29 após ver um amigo consumindo. “Comecei a tomar uma vez por ano, achei que estava no controle”, disse. Em pouco tempo, porém, a situação saiu do controle e o humorista passou a consumir Ketamina, um tipo de anestesia usada em animais. “Comecei a usar, a usar, a usar, tive um uso muito pesado entre 2014 e 2020”, disse.

Evandro disse que o ato de “sair do armário” e se assumir como homem gay foi mais fácil do que aceitar que tinha problemas com vício e também revelou que esta é a quinta internação dele, mas foi a primeira feita de forma voluntária. “Foi nesta quinta internação que eu consegui falar e assumir: sim, eu sou doente, sim, eu sou adicto, sim, eu preciso de ajuda”, disse. Ele também afirmou que foi diagnosticado com hiperatividade e transtorno bipolar e considerou a decisão de “lutar” contra o vício como uma das melhores que fez na vida e lembrou que o primeiro passo deve ser dado pela pessoa doente. O tratamento dele deve durar um ano. “Essa doença não escolhe nível intelectual, nível social, não escolhe se você é bonito ou se é feio. É uma doença”, afirmou.