Morre mãe do apresentador Faustão aos 95 anos

Cordélia Moraes Correia Silva teve Covid-19 ano passado, mas conseguiu superar a doença; causa da morte não foi divulgada pela família

Reprodução/Instagram/lucard/25.06.2021 Cordélia Moraes Correia Silva, mãe de Faustão, morreu aos 95 anos



Cordélia Moraes Correia Silva, mãe do apresentador Fausto Silva morreu na madrugada desta quinta-feira, 24. A notícia foi confirmada pela mulher do comunicador, Luciana Cardoso, que lamentou a partida da sogra nas redes sociais. “Que linda história! Uma pessoa que transbordava amor, sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessa em suas vidas… Cordélia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo para os seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão para sempre em nossos corações. Obrigado por tudo! Obrigado por tanto”, escreveu Luciana em um post no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

Em novembro do ano passado, Fausto fez homenageou a mãe no “Domingão do Faustão” e contou ao público que ela tinha conseguido vencer a Covid-19. “Esta mulher está completando 95 anos de idade, minha mãe, a professora Cordélia Moraes Correia Silva, que voltou a pintar [telas] há oito anos e mostrou que a vida é isso, você toma as rasteiras, as cassetadas, mas deve encarar os altos e baixos sempre com muita fé, serenidade e lucidez. Essa mulher, aos 95 anos, testou positivo para o coronavírus e superou o Covid, vê se ela não é poderosa e abençoada”, falou o comunicador, que emocionou os telespectadores. Várias bailarias que fizeram parte do corpo de balé do extinto programa dominical da Globo desejaram força ao apresentador e sua família pelas redes sociais. Famosos também se manifestaram. “Meus sentimentos”, escreveu o ex-BBB Kaysar. “Meu carinho e sentimentos a vocês! Que a luz do nosso Pai possa acolher o coração de todos, trazendo força e paz! Eu sinto muito”, comentou a cantora Wanessa Camargo. “Um grande beijo na família. Meus sentimentos por essa incrível mulher”, postou o diretor Boninho.

