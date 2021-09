Evaristo Costa recebe apoio de famosos após descobrir pela televisão que foi demitido da CNN

Apresentador disse nesta sexta-feira, 3, que ligou para a empresa depois de perceber que seu programa não estava na grade da emissora: ‘É do jogo’

Reprodução / Instagram Evaristo Costa Com o anúncio da demissão, o apresentador recebeu mensagens de fãs, amigos e colegas, indignados com o desligamento



O jornalista Evaristo Costa anunciou nesta sexta-feira, 3, que não faz mais parte do quadro de funcionários da CNN. Em publicação nas redes sociais, o apresentador disse ter descoberto que tinha sido demitido pela televisão. “Trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo!”, disse o apresentador nas redes sociais. Evaristo afirmou que dará “detalhes que estão sendo acertados” quando tiver se recuperado. “Livre na pista”, completou. Com o anúncio da demissão, o apresentador recebeu mensagens de fãs, amigos e colegas, que ficaram indignados pela maneira como ele descobriu o desligamento. “Que falta de respeito com você! Mas sem dúvida você merece mais Evaristo! Vai que é tua!”, escreveu a atriz Fernanda Paes Leme.

“Muito desrespeito. Mas você vai p algo muito melhor. Deus fecha uma porta e abre duas janelas”, disse Ticiane Pinheiro. “Eva meu amigo, não se deixe abalar, pois um cara talentoso e bom caráter como você sempre vai ter espaço na televisão”, reforçou o Rodrigo Faro. “As emissoras ainda precisam aprender a desligar seus funcionários. É muito louco…eu que o diga”, afirmou o global Marcos Mion. Em resposta ao novo apresentador do Caldeirão, Evaristo disse que sempre respeita as pessoas, por isso, quando não acontece o mesmo ele se sente “indignado”. Enquanto alguns seguidores se indignaram e desejaram força ao apresentador, outros colegas pediram o retorno dele à Globo. “Volta pra plim plim! Amava você no jornal”, disse Marina Ruy Barbosa, atriz da emissora. Evaristo Costa estava na CNN Brasil desde junho de 2019. Em maio deste ano, a CNN estreou o programa Séries Originais, então apresentado por ele. A saída do jornalista da Globo aconteceu em 2017, após 17 anos.