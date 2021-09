Marcos Mion é barrado ao tentar entrar na Globo; entenda

‘Sabia que não ia ser fácil’, brincou o apresentador que foi fazer exames na sede da emissora em São Paulo

Reprodução/Instagram/03.09.2021 Marcos Mion descobriu na porta da Globo que seu crachá não tem matrícula



O apresentador Marcos Mion foi barrado ao tentar entrar na sede da Globo em São Paulo na última quinta-feira, 2. Quando estava chegando à emissora, o artista gravou alguns stories no Instagram dizendo que sempre que passava em frente ao local ficava sonhando com o dia que entraria na emissora. “Tenho que fazer umas coisas, tipo exame médico da empresa. Nunca fiz isso antes”, falou com empolgação o novo apresentador do “Caldeirão”. Chegando à entrada da Globo, Mion conduziu seu carro até a entrada de visitantes, mas foi orientado a entrar com o veículo pela entrada de funcionários. O problema é que a cancela não foi liberada pelos seguranças.

“Olha como são as coisas, meu crachá não tem matrícula. Estou ‘barradinho’ aqui na porta [da Globo]. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu não vou desistir, tenho contrato assinado”, brincou o artista. “Mas eles estão certos, tem que checar tudo”, acrescentou. O ex-apresentador do reality show “A Fazenda” logo conseguiu uma autorização e entrou na sede paulista da emissora para fazer os exames. Quando saiu, ele comentou que foi recebido com festa e até foto com ele pediram para tirar. “Exame médico feito. Beijo enorme para todo mundo que me atendeu, pessoas sensacionais, incríveis. Essa energia que todo mundo divide comigo quando eu chego nos lugares é muito boa”, comentou o comunicador que, desde que foi contratado, está deixando claro que trabalhar na Globo era seu maior sonho.