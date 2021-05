Ex-ator mirim Kevin Clark, baterista de ‘Escola de Rock’, morre aos 32 anos

Ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta pela cidade de Chicago, nos Estados Unidos; Jack Black lamentou a perda do amigo nas redes sociais

Reprodução/ Paramount Pictures Kevin Clark ficou conhecido por seu papel de Freddy Jone, o baterista em 'Escola de Rock'



Kevin Clark, conhecido por seu papel de Freddy Jone, o baterista em ‘Escola de Rock’, faleceu nesta quarta-feira, 26, em Chicago nos Estados Unidos. Kevin tinha apenas 32 anos e andava de bicicleta pela cidade quando foi atingido por um carro. De acordo com o site TMZ, o ator e baterista profissional foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, sendo declarada sua morte por volta das duas horas da manhã local (4h no horário de Brasília). Segundo a polícia, Kevin foi atropelado por uma mulher de 20 anos que dirigia um Hyundai Sonata. Ela não foi presa. Em suas redes sociais, Jack Black, que foi o protagonista da produção como Dewey Finn, lamentou a perda de Clark. “Notícias devastadoras. Kevin se foi. Cedo demais. Bela alma. Tantas lembranças incríveis. Com o coração partido. Enviando amor para sua família e toda comunidade da Escola de Rock”, escreveu o vocalista do Tenacious D.