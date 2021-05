Ex-BBB Arthur Picoli é convidado para se filiar ao PT: ‘Vem com a gente’

Convite aconteceu após o crossfiteiro postar uma brincadeira com o número do partido no Twitter

Arthur Picoli, que participou do “BBB 21”, foi convidado a se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta terça-feira, 11. Tudo começou quando o brother fez uma brincadeira no Twitter: “Pelo amor de Deus, chega de falar de política… Bora falar de matemática!!! Uma dúvida: 20 menos 7 = ????”. Por meio das redes sociais, o PT, que tem o 13 como número de chapa, compartilhou um link do seu site oficial explicando como se filiar ao partido e escreveu: “Vem com a gente, Arthur”. Gilberto Nogueira, que também participou do reality e foi eliminado na semifinal da disputa, comentou com risos: “Boa”. Dentro da casa, os participantes não podiam falar de política, mas tanto o crossfiteiro quanto o doutorando em economia deixaram escapar que apoiam o PT. “Se você [Gil] virar político, seu número vai ser o 13?”, questionou Arthur na casa. “É o mínimo, né?”, respondeu o pernambucano. “Então eu voto em você, senão eu não voto não”, comentou o ex-BBB de Conduru, Espírito Santo. “Se subir um pouquinho [o número], eu nem me candidato. Não tenho talento para essas coisas”, acrescentou o doutorando. O que também já chamou a atenção dos seguidores é que Arthur segue e também é seguido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que elegeu pelo PT.

Vem com a gente, Arthur! 🌟 https://t.co/WqPFGGwtWN — PT Brasil (@ptbrasil) May 11, 2021

Ahahahahahahaha! Boa. — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) May 11, 2021