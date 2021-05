Provas, tribos, eliminação: saiba como vai funcionar o ‘No Limite’

Nova edição do reality show estreia nesta terça-feira, 11, e conta apenas com ex-BBB’s

Divulgação/Globo/11.05.2021 Os participantes do 'No Limite' serão divididos em dois grupos: Carcará e Calango



O “BBB 21” mal acabou e já tem um novo reality show chegando à Globo. A reestreia do “No Limite” acontece nesta terça-feira, 11, e essa nova edição do jogo de sobrevivência está cheia de novidades, a começar pelos participantes que são todos ex-BBB’s. Apresentado por André Marques e dirigido por Boninho, o reality vai contar com provas intensas, recursos escassos e desafios físicos e mentais para ver se os competidores chegam ao seu limite. O prêmio para quem vencer a competição é de R$ 500 mil. Diferente do “BBB”, a atração não conta com o voto do público e a eliminação acontece após as provas disputadas pelas tribos. Quer saber detalhes de como a competição vai funcionar? Então então confira os detalhes:

A competição vai acontecer em um local que recebeu o nome fictício de Praia Brava e os participantes serão divididos em dois grupos: Carcará e Calango. Um grupo vai competir com o outro e cada ciclo as equipes começam disputando a Prova dos Privilégios. O time vencedor vai conseguir itens que vão fazer toda a diferença na rotina deles como sacos de dormir, facas e até fósforos. Depois disso, há outro desafio que é a Prova da Imunidade – o grupo vencedor garante mais uma semana no jogo. A equipe perdedora vai se reunir no Portal de Eliminação e, nesse local, cada participante escreve em um pergaminho quem do seu próprio grupo deve deixar a competição. O mais votado é eliminado da disputa. O “No Limite” será exibido toda terça-feira e no domingo terá um resumo de tudo o que aconteceu na competição. Serão 11 semanas de jogo e a famosa Prova da Comida, no qual os participantes precisam comer coisas exóticas como olho de cabra, já foi confirmada e estará presente nessa edição.