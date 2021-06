Ex-BBB Gilberto consegue visto para estudar nos EUA: ‘Vai ter cachorrada na Califórnia’

Próximo de realizar seu sonho, Gil do Vigor celebrou sua conquista após sair do consulado americano

Reprodução/Instagram/gildovigor/22.06.2021 Gilberto vai estudar na Califórnia para ter PhD em economia



Gilberto Nogueira, semifinalista do “BBB 21”, conseguiu o visto para estudar nos Estados Unidos. O ex-BBB esteve no consulado para fazer a entrevista nesta terça-feira, 22, e não escondeu deu nervosismo. “Entrevista do visto! O coração acelera porque nunca imaginei que este dia chegaria. Vontade louca de chorar (e ainda não fiz a entrevista), pois se conseguir o visto, poderei finalmente dizer que meu sonho se tornou realidade. Gente, sonhem, o sonho transforma”, escreveu o doutorando em economia no Twitter. Cerca de duas horas depois, ele postou: “Consegui meu visto”. Nos stories do Instagram, Gil celebrou sua conquista: “Estou muito emocionado, fui aprovado. Vai ter cachorrada na Califórnia, sim! Sou muito grato a todos que estava orando por mim. O PhD vai sair, o sonho vai se realizar, vai acontecer. Já chorei horrores, mas agora é só alegria”. Gilberto foi aprovado e conseguiu bolsa em duas universidades americanas enquanto estava confinado na casa mais vigiada do Brasil,, após deixar o reality, Gil do Vigor anunciou que escolheu fazer sua especialização em economia na Universidade da Califórnia, em Davis. Gilberto se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e foi nessa mesma instituição de ensino que ele começou a cursar o doutorado.

Consegui meu VISTOOOOOOOOO — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 22, 2021